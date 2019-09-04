2019-09-04T13:17:59+03:00
Общество

Спряталась от всех: обнаженная сибирячка устроила фотосессию в парке

Девушка хотела продемонстрировать единство человека и природы
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка устроила откровенную фотосессию в Крымском парке. фото: Фото: Терезой ШахназарянСибирячка устроила откровенную фотосессию в Крымском парке. фото: Фото: Терезой Шахназарян
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Сибирячка Анна Андронович устроила откровенную фотосессию в Крыму. Девушка снялась обнаженной среди лесных пейзажей. По ее словам, она хотела продемонстрировать, что человек и природа могут находиться в единстве друг с другом.

Съемку начали рано утром в труднодоступной части леса. Фото: Терезой Шахназарян

Съемку начали рано утром в труднодоступной части леса. Фото: Терезой Шахназарян

— Я пыталась, в первую очередь, отразить гармонию человека и природы, — рассказал Анна Андронович КП-новосибирск. — Мне хотелось не столько показать обнаженное тело само по себе, сколько продемонстрировать именно близость человека с окружающей средой.

Съемки прошли в Массандровском парке в Крыму. Анна, вместе со своим фотографом, Терезой Шахназарян, пришли туда буквально на рассвете, около пяти утра, чтобы никто не побеспокоил их в процессе фотосессии.

— Мы ушли в самую глубь этого огромного парка, чтобы никого, случайно, не встретить, — вспоминает сибирячка. — Всего мы снимали где-то два часа, и за это время нам удалось сделать 10 фотографий. Съемки проходили без особых сложностей, работать в такой атмосфере было очень приятно. И все мелкие неудобства, вроде колючек на траве и деревьях, практически не доставляли никакого дискомфорта. На природе время пролетает совершенно незаметно.

Анна Андронович занимается йогой, а в прошлом девушка - участница конкурсов красоты. Фото: Терезой Шахназарян

Анна Андронович занимается йогой, а в прошлом девушка - участница конкурсов красоты. Фото: Терезой Шахназарян

Для Анны Андронович это уже вторая съемка в стиле «ню». Первая, по словам девушки, состоялась на море, а в этот раз сибирячка выбрала в качестве локации лес.

— Теперь, кажется, осталось провести только съемки в воздухе и за земле, чтобы продемонстрировать все элементы природы, — улыбается девушка. — Но вообще, в подобных фотосессиях очень важно иметь доверительные отношения с фотографом, и в первую очередь с самим собой. Ведь такие снимки — это самое настоящее искусство!

В прошлом Анна — обладательница нескольких титулов конкурсов красоты. Но несколько лет назад девушка решила оставить модельный бизнес и занялась йогой. Теперь девушка много времени отдает упражнениям и поиску себя, а также является главным йога-организатором в Новосибирске.

Девушка хотела показать единство человека и природы. Фото: Терезой Шахназарян

Девушка хотела показать единство человека и природы. Фото: Терезой Шахназарян

ИСТОЧНИК KP.RU

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