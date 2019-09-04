А цепляли за небо? Сибирячка поразила соцсети фото в невесомости

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-04T10:58:13+03:00

Для того, чтобы сделать такие «воздушные» кадры, понадобился подъемный кран и смелость

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Жительница Новосибирска поучавствовала в воздушной фотосессии забравшись высоко и зависнув в воздухе на полотне. Свои «невесомые» фото сибирячка выложила на странице в «Инстаграме».

— Мои фотографии — это часть фотосессии, которая прошла в середине августа за городом. Нас было человек 8-9 и есть организатор всего этого — Мария Хромова, наш тренер по воздушным полотнам и специалист по танцам в воздухе. Сама я занимаюсь гимнастикой на воздушных полотнах уже около четырех лет. Группа скорее любительская, мы не профессиональные гимнасты или цирковые акробаты, — рассказала о своем необычном хобби 29-летняя Ольга Гусева.

Место для съемок выбрали в районе Кольцово.

— Там рядом Барышевский сельсовет и поле, где все и снимали. Кран арендовать на 4 часа, это, конечно, затратно, но нас было много, поэтому вышло нормально. Для этого в поле пригнали подъемный кран, который нас и поднимал. Высота, на которую он может поднять, до 10-12 метров, — отметила сибирячка, добавив, что забираться на такую высоту ей было не страшно.

Погода тоже в тот день располагала.

— Страха при подъеме на высоту не было. Хотя не было и страховок. Я занимаюсь уже долго, с полотен не падала. Кран, конечно, поднимает высоко, но поскольку мы уже не раз это делали и своим рукам доверяем, то держимся уверенно и крепко, — поделилась своими ощущениями девушка.

Пользователи соцсетей оценили столь необычные и красивые кадры. Вот что они пишут в комментариях:

— Очень необычно.

— Вот это да!!! За что цепляли? За небо?

— Шикарно! Очень круто!

— Это просто совершенство! Красивее фотографии не видел, — восхищается один из подписчиков.

Чтобы сделать такие красивые фото, понадобился подъемный кран. Фото: instagram.com/__olga_guseva.

ИСТОЧНИК KP.RU