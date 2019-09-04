Новосибирцев рассмешил перевернутый флаг на районной администрации
Внимательные новосибирцы заметили «ошибку» на здании одной из администраций города.
— Новосибирцы, что не так на данной фотографии? — задается вопросом подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Приславший снимок очевидец, добавил, что он был сделан 2 сентября в День знаний. На фото администрация Кировского района.
На нем видно, что российский флаг на здании водрузили перевернув его. Отчего он стал похож на флаг Сербии, где триколор располагается в порядке: верхний — красный, средний — синий, и нижний — белый. На российском же флаге верхняя полоса — белая, средняя — синяя и нижняя — красного цвета.
Пользователей соцсетей эта оплошность, конечно, рассмешила, став поводом для шуток. Вот что пишут в комментариях:
— Они не календарь, они флаг перевернули.
— Что с флагом? Мы в Сербии?
— Флаг нового государства? Кировская администрация живет в своей стране.
— Ну, дела, теперь я — серб, — радуется один из местных жителей.
По словам очевидцев, на момент публикации, флаг уже поправили, и теперь он весит правильно.
ИСТОЧНИК KP.RU