Новосибирцев рассмешил перевернутый флаг на районной администрации

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-04T08:41:20+03:00

Оплошность с флагом на крыше администрации рассмешила новосибирцев. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Судя по флагу, жители Кировского района — теперь сербы

Изменить размер текста: A A

Внимательные новосибирцы заметили «ошибку» на здании одной из администраций города.

— Новосибирцы, что не так на данной фотографии? — задается вопросом подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Приславший снимок очевидец, добавил, что он был сделан 2 сентября в День знаний. На фото администрация Кировского района.

На нем видно, что российский флаг на здании водрузили перевернув его. Отчего он стал похож на флаг Сербии, где триколор располагается в порядке: верхний — красный, средний — синий, и нижний — белый. На российском же флаге верхняя полоса — белая, средняя — синяя и нижняя — красного цвета.

Пользователей соцсетей эта оплошность, конечно, рассмешила, став поводом для шуток. Вот что пишут в комментариях:

— Они не календарь, они флаг перевернули.

— Что с флагом? Мы в Сербии?

— Флаг нового государства? Кировская администрация живет в своей стране.

— Ну, дела, теперь я — серб, — радуется один из местных жителей.

По словам очевидцев, на момент публикации, флаг уже поправили, и теперь он весит правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU