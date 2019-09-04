2019-09-04T08:00:54+03:00
Общество

«Я и Миша вместе навсегда» : сибиряк сделал тату с мемом про 3 сентября

Картинку рисовали под песню в тот самый день, «когда горят костры рябин»
Екатерина КОМЯКОВА
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Михаил Шуфутинский с листом календаря на ноге новосибирца. Фото: Тату студия салон ALPHA.TATTOOМихаил Шуфутинский с листом календаря на ноге новосибирца. Фото: Тату студия салон ALPHA.TATTOO
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История с российским шансонье и его осенним хитом добралась и до тату-индустрии. Новосибирец решил запечатлеть музыкальный мем на своем теле навечно. Дмитрию 25 лет, он юрист по образованию, но пока работает охранником. На его теле много татуировок — есть взрывы, черепа, персонаж из игры World Craft, и тут обновка в новом стиле — портрет Михаила Шуфутинского с рожками и листком календаря.

— Шансон я не слушаю, знаю только эту песню хорошо. Хотя есть у Михаила еще одна хорошая песня — «Наколочка». Я меломан, мне ближе рок. Шуфутинский же — это ради смеха. Друзья поддержали, девушка оценила, так что цель достигнута, — говорит Дмитрий. — Мы теперь с Мишей вместе навсегда.

Идея сделать подобную татуировку изначально появилась у мастера — Андрея Мокрушина. Он нарисовал эскиз и предложил его клиенту, который оценил задумку.

Дмитрий решился на проект ради смеха. Фото: Тату студия салон ALPHA.TATTOO

Дмитрий решился на проект ради смеха. Фото: Тату студия салон ALPHA.TATTOO

— Рисовали как раз 3 сентября, под песню Шуфутинского, поставили ее на повтор. Получилось очень даже символично, — говорит Дмитрий.

То, что многие интернет-мемы имеют жизнь недолгую, парня не смущает. Он говорит, что его тату в любом случае будет актуальна каждый год, пусть и всего один день.

— Мне теперь говорят, что на другой ноге надо Киркорова с песней «Зайка моя» обыграть. Но на такой эпатаж, я пока не готов, — смеется сибиряк.

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Шуфутинский обратился к россиянам в честь 3 сентября. Певец опубликовал в "инстаграме" видео, где рассказал о своем настроении осенью (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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