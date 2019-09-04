2019-09-04T07:27:29+03:00
Происшествия

Сотрудницу центра занятости осудили за мошенничество с пособием

Жительница Новосибирска заработала на пособии по безработице чуть больше 67,5 тысяч рублей
Надежда ЯРКОВА
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Работница центра занятости населения воспользовалась своим служебным положением.Работница центра занятости населения воспользовалась своим служебным положением.Фото: архив "КП"
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Мировой судья Советского судебного района Новосибирска рассмотрел уголовное дело 36-летней женщины, которая обвиняется в мошенничестве. Обманным путем она присвоила себе около 68 тысяч рублей.

— В суде выяснилось, что женщина работала в отделе центра занятости Советского района ведущим инспектором. В 2016-2017 годах она сделала поддельные документы, по которым начисляла пособия по безработице. Этим пособием женщина в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению, — сообщает издание «Навигатор».

Таким образом, областному министерству труда и социального развития был причинен ущерб в 67872 рублей 89 копеек. Прокуратура предъявила к женщине иск о возмещении причиненного ущерба.

— 27 августа суд вынес приговор. Сибирячку признали виновной по статье — мошенничество. В качестве наказания ей назначен штраф в 50 тысяч рублей, — отметил прокурор Советского района Николай Земеров.

Помимо этого, женщина должна компенсировать причиненный имущественный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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