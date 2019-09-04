2019-09-04T07:13:29+03:00
Экономика

12 стран, 8 тысяч участников: Новосибирск готов к проведению международного форума «Технопром-2019»

Среди иностранных представителей - делегации из Белоруссии, Малайзии, Вьетнама, Франции, Кореи, Индии, Китая и Германии
Екатерина КОМЯКОВА
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Фото предоставлено ООО «Бизнес диалог».Фото предоставлено ООО «Бизнес диалог».
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Стали известны подробности деловой программы VII Международного форума технологического развития «Технопром-2019». План мероприятий включает более 90 разных форматов, в них примут участие более 500 спикеров и 100 иностранных гостей.

Намечены такие совместные мероприятия, как международный научный симпозиум СО РАН и НАН Беларуси «Технологии высших укладов», российско-французский диалог по теме «Индустрия будущего», ожидается телемост с предприятиями Индии, дискуссия «Сибирь - Мумбаи», а также корейско-российский круглый стол. Молодежь России и Китая обсудит вопросы бизнес-инкубатора.

Ключевое событие форума - пленарное заседание по теме «Наука новой эры: технологии трансформации». Оно пройдет 18 сентября, начало в 12.00. Эксперты обсудят, на какие технологии вернее делать ставку, какие управленческие решения в подготовке кадров наиболее эффективны, что дает шанс на больший и быстрый успех в кооперации, а также другие масштабные темы, затрагивающие развитие всей страны.

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков определил главную цель форума:

- Форум должен оказать содействие технологическому лидерству России за счет углубления национальной и международной кооперации в сфере науки и высоких технологий, а основное содержание повестки будет связано с обсуждением хода реализации национальных проектов, нацеленных на прорывное научно-технологическое развитие страны.

В рамках форума традиционно пройдет технологическая выставка, в которой примут участие более 70 компаний.

Напомним, форум будет проходить с 18 по 20 сентября на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». Более подробную информацию можно найти на сайте форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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