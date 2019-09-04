Пошутил на миллион: новосибирец «заминировал» областное правительство
Сегодня ночью неизвестный сообщил о заложенной в здании правительства Новосибирской области бомбе.
Звонок на телефон экстренных служб 112 поступил около двух часов ночи 4 сентября. Неизвестный сообщил о «минировании» здания областного правительства. Сообщение быстро проверили — оно оказалось ложным, после чего начались поиски телефонного террориста. Они были недолгими: подозреваемого отследили по телефонным звонкам и уже около четырех часов утра он был пойман.
— На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его ждет уголовная ответственность по статье — заведомо ложное сообщение об акте терроризма, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Пьяная выходка дорого обойдется телефонному террористу: по этой статье ему грозит штраф от двухсот тысяч до двух миллионов рублей, либо лишение свободы от двух до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU