2019-09-04T06:38:12+03:00
Общество

Пошутил на миллион: новосибирец «заминировал» областное правительство

Теперь «шутника» ждет крупный штраф — до двух миллионов рублей
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Мужчина был пьяным, когда решил пошутить о бомбе в здании областного правительства.Мужчина был пьяным, когда решил пошутить о бомбе в здании областного правительства.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Сегодня ночью неизвестный сообщил о заложенной в здании правительства Новосибирской области бомбе.

Звонок на телефон экстренных служб 112 поступил около двух часов ночи 4 сентября. Неизвестный сообщил о «минировании» здания областного правительства. Сообщение быстро проверили — оно оказалось ложным, после чего начались поиски телефонного террориста. Они были недолгими: подозреваемого отследили по телефонным звонкам и уже около четырех часов утра он был пойман.

— На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его ждет уголовная ответственность по статье — заведомо ложное сообщение об акте терроризма, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Пьяная выходка дорого обойдется телефонному террористу: по этой статье ему грозит штраф от двухсот тысяч до двух миллионов рублей, либо лишение свободы от двух до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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