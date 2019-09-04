«Наверное, Депардье за рулем»: новосибирцев рассмешила милая записка на стекле авто

СЕГОДНЯ 04:52 2019-09-04T04:52:43+03:00

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Фотография необычного «Рено Твинго», который повстречали на улицах города появилась в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме». Вся уникальность маленького белого хэтчбека заключается в его французских номерах и просьбе, которую оставил владелец авто под стеклом двери багажника. Она написана на листке бумаги от руки и на русском языке.

— Будьте снисходительны! Я француз, я посещаю Россию! — пишет турист из Франции.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо подобного фото, не оставив пару шутливых комментариев. Вот что они пишут:

— Хорошо, что предупредил.

— Молодец! И на русском написал почти без ошибок.

— Его, видимо, обсигналили с ног до головы наши торопыги.

— Наверное, Депардье за рулем, — шутят некоторые.

Остается только удивляться смелости француза, который проехал через всю Европу и половину в России, чтобы оказаться в столице Сибири. Отправиться ли он дальше путешествовать или поедет из Новосибирска домой, нам неизвестно, но мы желаем ему безопасной дороги и побольше снисходительных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU