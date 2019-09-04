2019-09-04T04:43:40+03:00
Происшествия

«Был яркий свет, как при сварке»: в Октябрьском районе огонь охватил три жилых дома

На месте крупного пожара работали пожарные расчеты
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Огонь охватил сразу несколько частных домов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Огонь охватил сразу несколько частных домов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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ЧП произошло сегодня ночью, 4 сентября в Октябрьском районе. Там загорелось сразу несколько частных домов.

— На улице Московской огонь охватил дом №204, 202 и жилища рядом. Пожар хорошо виден с улицы Кирова, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На место возгорания приехали пожарные машины.

Крупный пожар был виден даже с улицы Никитина. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Крупный пожар был виден даже с улицы Никитина.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Сообщение о возгорании на улице Московская спасатели получили в 11 часов вечера. В результате пожара огнем повреждены три частных дома и присторойка. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 15 человек, — добавили в МЧС по Новосибирской области. — Полностью справиться с огнем пожарным удалось только в 4:25 утра.

Что послужило причиной пожара пока неизвестно. Пользователи соцсетей склоняются к версии о поджоге, однако есть сообщения очевидцев, считающих, что пожар произошел из-за обрыва проводов: они видели яркий «как при сварке» свет, а так же характерный звук электрической дуги.

По предварительным данным, сгорело три дома, а еще один удалось спасти — он уже дымился, но пожарные не дали ему загореться.

В Октябрьском районе огонь охватил три жилых дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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