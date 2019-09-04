2019-09-04T03:17:03+03:00
Происшествия

Лихач на «Ниссане» протаранил жил дом после аварии с тремя машинами: травмированы ребенок и полицейский

Водитель «Ниссана» устроил аварию с тремя машинами, после чего влетел в жилой дом
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Водитель "Нисаана" протаранил жилой дом на Большевистской.Водитель "Нисаана" протаранил жилой дом на Большевистской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла во вторник вечером, 3 сентября в Октябрьском районе Новосибирска.

— На улице Большевистской произошло столкновение четырех автомобилей: Nissan Skyline, ВАЗ-2110, Renault Scenic и Nissan March. Сначала «Ниссан» влетел в ехавший впереди патрульный автомобиль, затем выехал на встречную полосу, где «собрал» еще два припаркованных автомобиля и врезался в дом №16, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

"Ниссан" врезался в полицейскую машину. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

"Ниссан" врезался в полицейскую машину.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По предварительной информации от очевидцев, в одном из автомобилей пострадали сотрудник полиции и пассажир-ребенок, который разбил голову. Подробности аварии выясняются.

В аварии пострадали и две припаркованные возле дома машины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии пострадали и две припаркованные возле дома машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Наверное, Депардье за рулем»: новосибирцев рассмешила милая записка на стекле авто
«Был яркий свет, как при сварке»: в Октябрьском районе огонь охватил три жилых дома
«Это беспредел!»: Лена Ленина высказалась о слухах про болезнь Заворотнюк
«Взлетал против ветра»: сибиряк спустился на параплане с Белухи
Министр культуры Новосибирской области уходит в отставку
«Хабиб Нурмагомедов, нелегко тебе»: Роман Власов поддержал друга перед боем с Дастином Порье
Проголосовали две тысячи человек: в Новосибирске идут досрочные выборы мэра
«Красавчики, дотерпели!»: «Сибирь» обыграла «Амур»
Болельщики «Сибири» съели хабаровский «Амур»: фанаты не оставили от пирожных с эмблемой противника и крошки
«Позорище, утырки»: соцсети разозлило видео с жуликами, ворующими аккумулятор авто
«Сожрали картошку за неделю»: сибиряк снял на видео нашествие колорадских жуков
Трагедия в Беслане: в Новосибирске почтили память погибших
Колесо обозрения на набережной снова заработало