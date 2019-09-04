Лихач на «Ниссане» протаранил жил дом после аварии с тремя машинами: травмированы ребенок и полицейский
Серьезная авария произошла во вторник вечером, 3 сентября в Октябрьском районе Новосибирска.
— На улице Большевистской произошло столкновение четырех автомобилей: Nissan Skyline, ВАЗ-2110, Renault Scenic и Nissan March. Сначала «Ниссан» влетел в ехавший впереди патрульный автомобиль, затем выехал на встречную полосу, где «собрал» еще два припаркованных автомобиля и врезался в дом №16, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
"Ниссан" врезался в полицейскую машину.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
По предварительной информации от очевидцев, в одном из автомобилей пострадали сотрудник полиции и пассажир-ребенок, который разбил голову. Подробности аварии выясняются.
В аварии пострадали и две припаркованные возле дома машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU