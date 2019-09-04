Лихач на «Ниссане» протаранил жил дом после аварии с тремя машинами: травмированы ребенок и полицейский

СЕГОДНЯ 03:13 2019-09-04T03:17:03+03:00

Водитель «Ниссана» устроил аварию с тремя машинами, после чего влетел в жилой дом

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Серьезная авария произошла во вторник вечером, 3 сентября в Октябрьском районе Новосибирска.

— На улице Большевистской произошло столкновение четырех автомобилей: Nissan Skyline, ВАЗ-2110, Renault Scenic и Nissan March. Сначала «Ниссан» влетел в ехавший впереди патрульный автомобиль, затем выехал на встречную полосу, где «собрал» еще два припаркованных автомобиля и врезался в дом №16, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

"Ниссан" врезался в полицейскую машину.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По предварительной информации от очевидцев, в одном из автомобилей пострадали сотрудник полиции и пассажир-ребенок, который разбил голову. Подробности аварии выясняются.

В аварии пострадали и две припаркованные возле дома машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU