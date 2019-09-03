«Это беспредел!»: Лена Ленина высказалась о слухах про болезнь Заворотнюк

3 Сент. 23:25 2019-09-03T23:25:07+03:00

Девушка уверена, что если бы информация была достоверна, то актриса сама бы заявила об этом

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Лена Ленина, известная российская модель родом из Новосибирска, возмутилась слухам о болезни Анастасии Заворотнюк, которые некоторое время назад начали появляться в прессе. Свое мнение об этом девушка написала на своей страничке в Instagram.

— На прошлой неделе все СМИ пестрели заголовками о якобы страшной болезни красавицы Анастасии Заворотнюк. Вне зависимости от истины, о которой может говорить только Настя сама, меня поразило то, как быстро любая неблаговидная информация может распространиться в прессе, — пишет сибирячка. — И даже несмотря на опровержения официальных лиц, директора и помощницы. То есть если завтра любой журналист напишет, что какая-нибудь звезда умерла, то все коллеги за сутки разместят это в миллионах изданий, информационных агентств и сайтов. Без доказательств и проверок. Это просто беспредел!

Девушка также считает, что если Анастасия Заворотнюк действительно больна, то заявлять об этом имеет право только сама актриса.

Многие пользователей соцсетей поддержали Лену Ленину и согласились с ее мнением насчет того, как быстро может распространиться даже ложная информация:

— Почему многие люди так любят выдумывать эту информацию? Почему сама Анастасия это не опровергает?

— Иногда сами пресс-секретари звезд дают ложную информацию.

— И ведь именно такая информация так быстро распространяется среди людей, — пишут люди в комментариях под постом модели.

ИСТОЧНИК KP.RU