«Взлетал против ветра»: сибиряк спустился на параплане с Белухи

3 Сент. 22:48 2019-09-03T22:48:32+03:00

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Новосибирский альпинист Александр Кужелев поднялся на одну из самых высоких гор России — Белуху, чтобы слететь с нее на параплане. Свой полет сибиряк снял на видео и выложил на своем канале на YouTube.

— До меня уже однажды на этой горе были парапланеристы, в 2000 году, — рассказал Александр КП-Новосибирск. — Но мой подъем на эту вершину отличался от того, что был почти 20 лет назад. Я поднимался на гору один, налегке, шел практически семь часов.

Спортсмен утверждает, что альпинизмом он увлекается уже больше 12 лет, а вот летать на параплане начал всего около года назад. Перед полетом с горы Белуха Александр долго тренировался.

— Это был достаточно трудный опыт для меня, — рассказывает сибиряк. — Взлетать пришлось против ветра. А чтобы облегчить свой вес перед полетом, мне пришлось оставить часть снаряжения на горе. Оно, кстати, там и осталось.

Ролик, который снял сибиряк, уже успел набрать на YouTube уже более полутора тысяч просмотров.

Сибиряк спустился с "Белухи" на параплане.

ИСТОЧНИК KP.RU