2019-09-03T19:03:25+03:00
Спорт

«Хабиб Нурмагомедов, нелегко тебе»: Роман Власов поддержал друга перед боем с Дастином Порье

Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем через четыре дня
Татьяна СОЛОВОВА
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РОман Власов поддержал друга. Фото: https://www.instagram.com/vlasovroma90/РОман Власов поддержал друга. Фото: https://www.instagram.com/vlasovroma90/
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Уже в субботу, 7 сентября, всех болельщиков ждет самый зрелищный бой этой осени: Хабиб Нурмагомедов выйдет на ринг против американца Дастина Порье. Поединок состоится в Абу-Даби.

Накануне схватки олимпийский чемпион Роман Власов решил поддержать своего друга и написал в «Инстаграме» пост, посвященный ему.

- Знаю, сейчас нелегко тебе, но ты уже много раз проходил через это. Все получится, ты обязательно справишься. Болею за тебя и верю в победу, - обратился к бойцу Роман.

Подписчики спортсмена тоже не поскупились на добрые слова в адрес Хабиба:

- Красавчики Рома и Хабиб, удачи вам обоим и всем достойным спортсменам из России.

- Две легенды на одном фото, - пищут они.

Напомним, год назад в Лас-Вегасе грянул скандал. После победы над Конором Макгрегором у Хабиба Нурмагомедова сдали нервы. Боец не стал терпеть оскорблений семьи и отца дагестанца и бросился на спарринг-партнёра своего соперника - Диллана Дэнниса. В итоге завязалась массовая драка и Хабиб остался без чемпионского пояса.

Промо боя Хабиб Порье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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