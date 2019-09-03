Проголосовали две тысячи человек: в Новосибирске идут досрочные выборы мэра

СЕГОДНЯ 19:00 2019-09-03T19:00:56+03:00

В избиркоме утверждают, что всего в выборах примут участие около 40% избирателей

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В Новосибирске 8 сентября пройдут выборы мэра города. Но досрочное голосование началось уже 28 августа и продлится оно до 7 сентября. Воспользоваться данной процедурой смогут те граждане, кому не удастся присутствовать на избирательном участке в официальный день выборов по уважительной причине.

— Человеку нужно будет просто прийти на избирательный участок и уже там, на месте, заполнить заявление на досрочное голосование, — рассказала председатель новосибирского избиркома Тамара Краткая. — Потребуется также предъявить паспорт и какой-либо документ, подтверждающий наличие именно уважительной причины для досрочного голосования. Отмечу, что поездка на дачу таковой не является.

Избирательные участки для досрочного голосования будут работать в будние дни с 16:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00.

— На этих участках уже проголосовали 2000 человек, — пояснила Тамара Краткая. — Исходя из данных официального соцопроса, мы предполагаем, что явка избирателей на выборах составит около 40%, а информированность граждан о том, что в городе проходят выборы мэра составляет примерно 90%

ИСТОЧНИК KP.RU