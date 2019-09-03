«Позорище, утырки»: соцсети разозлило видео с жуликами, ворующими аккумулятор авто

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-03T16:41:19+03:00

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Видео, на котором «засветились» автоворы, появилось в группе «Инцидент Новосибирск». В кадре - двое парней, которые снимают аккумулятор с чужого авто.

- Данный эпизод произошёл вчера днем во дворе дома Троллейная, 7. Неизвестные сняли аккумулятор с ВАЗ 2106, - написали в сообществе. - Если вы стали свидетелем данного происшествия, узнали молодых людей или, возможно, у вас есть фото или видеозаписи, которые могут оказаться полезными, просьба позвонить по тел. 8-960-796-09-24.

Пользователей соцсетей эта история возмутила, и они не стесняются в выражениях в комментариях.

- Позорище. Как жаль, что в детстве этим утыркам забыли объяснить, что брать чужое нельзя. Если у человека такая машина, то итак понятно, что для него каждая копейка важна.

- Зла не хватает, - пишут новосибирцы.

Жулики сняли аккумулятор с авто во дворе многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU