«Позорище, утырки»: соцсети разозлило видео с жуликами, ворующими аккумулятор авто
Видео, на котором «засветились» автоворы, появилось в группе «Инцидент Новосибирск». В кадре - двое парней, которые снимают аккумулятор с чужого авто.
- Данный эпизод произошёл вчера днем во дворе дома Троллейная, 7. Неизвестные сняли аккумулятор с ВАЗ 2106, - написали в сообществе. - Если вы стали свидетелем данного происшествия, узнали молодых людей или, возможно, у вас есть фото или видеозаписи, которые могут оказаться полезными, просьба позвонить по тел. 8-960-796-09-24.
Пользователей соцсетей эта история возмутила, и они не стесняются в выражениях в комментариях.
- Позорище. Как жаль, что в детстве этим утыркам забыли объяснить, что брать чужое нельзя. Если у человека такая машина, то итак понятно, что для него каждая копейка важна.
- Зла не хватает, - пишут новосибирцы.
Жулики сняли аккумулятор с авто во дворе многоэтажки.
ИСТОЧНИК KP.RU