2019-09-03T15:13:10+03:00
Общество

«Сожрали картошку за неделю»: сибиряк снял на видео нашествие колорадских жуков

На одном кусте сидит не один десяток вредителей
Екатерина КОМЯКОВА
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Не самые приятные кадры с полосатыми вредителями.Не самые приятные кадры с полосатыми вредителями.
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Житель Куйбышевского района из села Балман поделился с КП-Новосибирск видео, снятым на собственном приусадебном участке. На картофельных кустах сидит «армия» полосатых жуков. Таких нашествий сельский житель еще не видел.

— Сожрали всю картошку за неделю, — эмоционально высказывается автор ролика Евгений Харин. — Пришли ко мне с соседских огородов, у них ботва уже засохла, у меня еще зеленая, вот они и напали, как с голодного мыса.

Нашествие колорадских жуков.

Сибиряк предполагает, что нашествие случилось из-за нерадивости соседей, которые летом не собирали вредителей, и теперь он рискует остаться без урожая.

Колорадский жук из семейства жуков-листоедов, личинки которого питаются, в том числе картофельными листами. Опасный вредитель получил свое название в 1859 году, после того как нашествие этого жука изрядно подпортили урожай в американском штате Колорадо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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