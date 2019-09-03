«Сожрали картошку за неделю»: сибиряк снял на видео нашествие колорадских жуков
Житель Куйбышевского района из села Балман поделился с КП-Новосибирск видео, снятым на собственном приусадебном участке. На картофельных кустах сидит «армия» полосатых жуков. Таких нашествий сельский житель еще не видел.
— Сожрали всю картошку за неделю, — эмоционально высказывается автор ролика Евгений Харин. — Пришли ко мне с соседских огородов, у них ботва уже засохла, у меня еще зеленая, вот они и напали, как с голодного мыса.
Нашествие колорадских жуков.
Сибиряк предполагает, что нашествие случилось из-за нерадивости соседей, которые летом не собирали вредителей, и теперь он рискует остаться без урожая.
Колорадский жук из семейства жуков-листоедов, личинки которого питаются, в том числе картофельными листами. Опасный вредитель получил свое название в 1859 году, после того как нашествие этого жука изрядно подпортили урожай в американском штате Колорадо.
ИСТОЧНИК KP.RU