Трагедия в Беслане: в Новосибирске почтили память погибших
Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Новосибирске акция «Вспомним Беслан» в дань памяти жертвам теракта, который случился в 2004 году в школе № 1 в Беслане. Новосибирцы собрались в парке Городское начало, чтобы возложить цветы и свечи в память о жертвах трагедии. В основном, участниками акции стали не только подростки, но и взрослые люди.
В Новосибирске почтили память жертв трагедии в Беслане.
— Я пришел сюда, чтобы почтить память погибших 15 лет назад в Беслане людей, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Никита Симакотин, один из участников акции. — Подобные мероприятия очень важны для всех нас, ведь такие события просто необходимо помнить, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись.
Участниками акции были не только подростки, но и взрослые люди.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В завершение акции сибиряки также выпустили в небо белых голубей как символ мирного неба над головой.
В конце акции сибиряки выпустили в небо белых голубей как символ мирного неба над головой.
ИСТОЧНИК KP.RU