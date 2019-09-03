2019-09-03T15:25:49+03:00
Общество

Трагедия в Беслане: в Новосибирске почтили память погибших

Сибиряки выпустили в небо белых голубей как символ мирного неба над головой
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске прошла акция в память о жертвах трагедии в Беслане.В Новосибирске прошла акция в память о жертвах трагедии в Беслане.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Новосибирске акция «Вспомним Беслан» в дань памяти жертвам теракта, который случился в 2004 году в школе № 1 в Беслане. Новосибирцы собрались в парке Городское начало, чтобы возложить цветы и свечи в память о жертвах трагедии. В основном, участниками акции стали не только подростки, но и взрослые люди.

В Новосибирске почтили память жертв трагедии в Беслане.

— Я пришел сюда, чтобы почтить память погибших 15 лет назад в Беслане людей, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Никита Симакотин, один из участников акции. — Подобные мероприятия очень важны для всех нас, ведь такие события просто необходимо помнить, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись.

Участниками акции были не только подростки, но и взрослые люди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Участниками акции были не только подростки, но и взрослые люди.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В завершение акции сибиряки также выпустили в небо белых голубей как символ мирного неба над головой.

В конце акции сибиряки выпустили в небо белых голубей как символ мирного неба над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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