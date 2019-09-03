Трагедия в Беслане: в Новосибирске почтили память погибших

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-03T15:25:49+03:00

В Новосибирске прошла акция в память о жертвах трагедии в Беслане. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Новосибирске акция «Вспомним Беслан» в дань памяти жертвам теракта, который случился в 2004 году в школе № 1 в Беслане. Новосибирцы собрались в парке Городское начало, чтобы возложить цветы и свечи в память о жертвах трагедии. В основном, участниками акции стали не только подростки, но и взрослые люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/729800" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске почтили память жертв трагедии в Беслане.

— Я пришел сюда, чтобы почтить память погибших 15 лет назад в Беслане людей, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Никита Симакотин, один из участников акции. — Подобные мероприятия очень важны для всех нас, ведь такие события просто необходимо помнить, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись.

Участниками акции были не только подростки, но и взрослые люди.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В завершение акции сибиряки также выпустили в небо белых голубей как символ мирного неба над головой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/729802" frameborder="0"></iframe> В конце акции сибиряки выпустили в небо белых голубей как символ мирного неба над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU