В Новосибирске прекращены поиски пропавшего 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-03T12:37:38+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» сообщили о том, что пропавший в Новосибирске 11-летний мальчик был найден. Напомним, ребенок ушел из дома днем 2 сентября, с того момента его местонахождение оставалось неизвестным. Мальчика обнаружили на Железнодорожном вокзале сотрудники транспортной полиции.

— Мальчик находился на территории здания Железнодорожного вокзала «Новосибирск Главный», — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — На данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Как утверждают правоохранители, сейчас ребенок находится в отделении полиции, скоро его должны передать его родителям, которые уже подтвердили, что это именно их сын.

— С ребенком на данный момент общаются сотрудники полиции, выясняют детали произошедшего, — сообщили в пресс-службе. — И с мальчиком, и с его родителями будет также проведена профилактическая беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU