В Новосибирске прекращены поиски пропавшего 11-летнего мальчика
Волонтеры поискового отряда «Маяк» сообщили о том, что пропавший в Новосибирске 11-летний мальчик был найден. Напомним, ребенок ушел из дома днем 2 сентября, с того момента его местонахождение оставалось неизвестным. Мальчика обнаружили на Железнодорожном вокзале сотрудники транспортной полиции.
— Мальчик находился на территории здания Железнодорожного вокзала «Новосибирск Главный», — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — На данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Как утверждают правоохранители, сейчас ребенок находится в отделении полиции, скоро его должны передать его родителям, которые уже подтвердили, что это именно их сын.
— С ребенком на данный момент общаются сотрудники полиции, выясняют детали произошедшего, — сообщили в пресс-службе. — И с мальчиком, и с его родителями будет также проведена профилактическая беседа.
ИСТОЧНИК KP.RU