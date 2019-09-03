2019-09-03T12:02:28+03:00
Общество

60 детей умерли от ВИЧ в Новосибирской области

Специалисты утверждают, что инфекция может передаваться по наследству от матери к ребенку
Алена КУЛЕШОВА
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В новосибирской области от ВИЧ умерли 60 детей. Фото: Олег УкладовВ новосибирской области от ВИЧ умерли 60 детей. Фото: Олег Укладов
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Как утверждают в Министерстве здравоохранения, от ВИЧ в Новосибирской области погибли 60 детей. По словам специалистов, эта болезнь может перейти по наследству от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудным молоком.

— Эта инфекция может попасть в организм наследственным путем, от матери к ребенку или через тот или иной контактный путь, — рассказали в Минздраве НСО. — К примеру, при контакте слизистой или раневой оболочки с зараженной кровью или во время полового акта. Существуют также искусственные пути заражения болезнью. При переливании крови, пересадке органов или при каких-либо процедурах, предполагающих уколы.

Специалисты утверждают, что чаще всего, причиной регистрации болезни на стадии СПИД является позднее обращение людей за медицинской помощью. Медики призывают сибиряков внимательнее следить за своим здоровьем, особенно, если они могут находиться в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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