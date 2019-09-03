Сибирский фестиваль бега 2019: перекрытие улиц и изменения в движении транспорта

3 Сент. 11:40 2019-09-03T11:41:38+03:00

В Новосибирске пройдет уже 22 ежегодный полумарафона памяти Александра Раевича. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Сибирский фестиваль бега 2019 внесет коррективы в работу транспорта — какие именно — читайте в нашем материале

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Сибирский фестиваль бега 2019 пройдет 7 сентября на площади Ленина. Спортивный фестиваль проходит уже в 22 раз и посвящен памяти Александра Раевича. Также в этот день пройдет Парад российского студенчества. На время проведения мероприятий, начиная с 9 часов утра до 23 часов вечера, изменится движение пассажирского транспорта.

Как поменяется движение маршрутов пассажирского транспорта.

Движение городского транспорта будет организовано по следующим схемам.

Автобусные маршруты № 8, 21, 54 будут ехать: «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по маршруту;

№ 95: ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по маршруту;

№ 18: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по маршруту;

№ 5, 28: «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по маршруту;

№ 13: «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по маршруту;

№ 41: «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Кошурникова, проспект Дзержинского, далее — по маршруту;

№ 97, 98: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по маршруту;

№ 31: Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее — по маршруту;

№ 75: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по маршруту;

Маршрутные такси:

№ 1 будет ехать по ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по маршруту;

№ 2: ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Фрунзе, далее — по маршруту;

№ 8, 44, 44а, 45: Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по маршруту;

№ 51: Вокзальная магистраль, ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее — по маршруту;

— № 16: ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, «Автовокзал», конечный остановочный пункт.

Троллейбусные маршруты:

— № 5 будет ехать по ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь Калинина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме;

— № 10: ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал».

— № 13: ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, Метро «Речной вокзал».

— № 29: ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь Калинина. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, далее — по действующей схеме;

Троллейбус № 36 в этот день ездить не будет.

Из-за мероприятия в городе изменится схема движения транспорта. Фото: novo-sibirsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU