2019-09-03T10:56:07+03:00
Происшествия

Облился водой и вбежал в горящий гараж: сельский староста спас от огня школьный автобус

Подвиг был совершён ещё 15-го июля, но стало о нём известно только сейчас
Владимир ПТАШНИК
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Сельский староста выгнал автобус из гаража. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Сельский староста выгнал автобус из гаража. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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Пожар в гараже автотранспортного предприятия в посёлке Кайлы Мошковского района Новосибирской области случился еще 15 июля. Но о подвиге отважного сельского старосты стало известно только сейчас.

Как выяснилось, внутри гаража стоял школьный автобуса – единственный на всё село. На нём не только привозили детей в школу, но также доставляли селян в больницу или на место работы.

Первыми на место пожара добровольцы из Кайлинского сельсовета. Среди них был Алексей Кудряшов – сельский староста и водитель рейсового автобуса. Он увидел, что пожар уже охватил крышу гаража, и она может рухнуть на автобус в любой момент. Поэтому сибиряк облился водой, намотал куртку на голову и вбежал в горящее здание. Из-за сильного задымления, Алексей только с третьей попытки смог выгнать автобус из гаража.

- Я успокоился только когда отогнал автобус на безопасное расстояние. Он всего один у нас, доставляет детей в школу, возит селян на работу и в больницу. Я не мог поступить иначе, просто отсиживаясь в сторонке, - прокомментировал староста свой подвиг.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, о героизме Алексея Кудряшова стало известно благодаря работе местной журналистки Марины Осиповой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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