2019-09-03T10:31:46+03:00
Общество

Домашнее насилие: как не допустить рукоприкладства в доме?

Отец Андрей убежден, что в домашнем насилии не всё так однозначно.
Поделиться:
Принято считать, что причина домашнего насилия - сам агрессор, его внутренние проблемы.Принято считать, что причина домашнего насилия - сам агрессор, его внутренние проблемы.
Изменить размер текста:

Чтобы разрешить конфликт, нужно начать с самого тирана, но, как правило, все попытки оказываются тщетными. Отец Андрей убежден, что в таких моментах не все так однозначно, как видит общество.

В нашем совместном с Новосибирской митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы рассматриваем вопросы житейские, семейные, христианские - те, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

Домашнее насилие: терпеть или бежать?.

Если у вас есть вопросы для батюшки, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Облился водой и вбежал в горящий гараж: сельский староста спас от огня школьный автобус
У вас все видно: девушки в коротких шортах сделали шикарную пародию на тверк
Всю ночь провел на улице: в Новосибирской области ищут пропавшего мальчика
Охранники скрутили клиентов, которые не хотели платить по счету
Загулял на своей же свадьбе: сибиряк, которого разлучили с женой, проткнул себе губы
Сибирячка сбросила 42 кило с помощью психотерапевта
В АО «РЭС» поздравили первоклассников с Днем знаний
«Сожри соперника»: болельщики «Сибири» будут есть пирожные с эмблемой противника на скорость
«Понизился сахар в крови»: летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Якутии
Под Новосибирском мотоцикл врезался в иномарку: погиб водитель
Сотовые телефоны в меде и наушники в шоколаде: новосибирским заключенным пытались передать «запрещенку» в посылке
Рыба-монстр: новосибирец вытащил из воды гигантского судака
Допускает ли церковь осознанный отказ от детей?
Водитель такси устроил аварию, решив развернуться в неположенном месте: пассажир в больнице