Домашнее насилие: как не допустить рукоприкладства в доме?

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-03T10:31:46+03:00

Принято считать, что причина домашнего насилия - сам агрессор, его внутренние проблемы.

Отец Андрей убежден, что в домашнем насилии не всё так однозначно.

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Чтобы разрешить конфликт, нужно начать с самого тирана, но, как правило, все попытки оказываются тщетными. Отец Андрей убежден, что в таких моментах не все так однозначно, как видит общество.

В нашем совместном с Новосибирской митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы рассматриваем вопросы житейские, семейные, христианские - те, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728083" frameborder="0"></iframe> Домашнее насилие: терпеть или бежать?.

Если у вас есть вопросы для батюшки, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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