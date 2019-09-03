Домашнее насилие: как не допустить рукоприкладства в доме?
Чтобы разрешить конфликт, нужно начать с самого тирана, но, как правило, все попытки оказываются тщетными. Отец Андрей убежден, что в таких моментах не все так однозначно, как видит общество.
В нашем совместном с Новосибирской митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы рассматриваем вопросы житейские, семейные, христианские - те, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.
Домашнее насилие: терпеть или бежать?.
Если у вас есть вопросы для батюшки, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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