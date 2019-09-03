2019-09-03T10:29:35+03:00
Общество

Загулял на своей же свадьбе: сибиряк, которого разлучили с женой, проткнул себе губы

Осужденного отпустили на 4 часа для регистрации брака, но в участок он так и не вернулся
Надежда ЯРКОВА
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Осужденный проткнул себе обе губы, не желая находиться в штрафном изоляторе.Осужденный проткнул себе обе губы, не желая находиться в штрафном изоляторе.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске осужденный проткнул себе обе губы, после того, как его посадили в штрафной изолятор. Таким образом, мужчина протестовал против своего нахождения в нем.

— 28 августа заключенного отпустили, чтобы он мог зарегистрировать брак со своей избранницей. По заявлению он покинул территорию участка, работающего как исправительный центр. Там заключенные отбывают наказание по принудительным работам. Его отпустили на четыре часа, после чего он должен был вернуться в участок. В оговоренное время он, конечно же, не пришел. 28 и 29 августа были проведены мероприятия по установлению его местонахождения, — рассказала КП — Новосибирск начальник пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области Юлия Перемитина.

В результате розыскных мероприятий осужденный все-таки был задержан. За то, что вовремя не вернулся, он попал в помещение для нарушителей.

— Уже находясь в помещении для нарушителей, в знак протеста, что не хочет там находиться, он сделал два малозаметных сквозных прокола верхней и нижней губы. Прибывшие на место медработники оказали ему необходимую помощь, — добавила Юлия Пермитина.

Она уточнила, что повреждения, которые он себе нанес, не представляют опасности для жизни и здоровья. При медицинском осмотре никаких других телесных повреждений не оказалось. В госпитализации мужчина не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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