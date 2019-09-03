2019-09-03T08:35:38+03:00
Общество

Сибирячка сбросила 42 кило с помощью психотерапевта

У нее диагностировали зависимость от «вкусненького»
Анна ПАШАГИНА
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Девушке удалось сбросить 42 килограмма. Фото: личный архив герояДевушке удалось сбросить 42 килограмма. Фото: личный архив героя
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Екатерине Куприковой 23 года. Полгода назад девушка весила 120 килограмм. Всему виной стресс: в старшей школе это были экзамены, потом переезд в незнакомый город. Еда заменила девушке и родителей, и друзей.

— Я пыталась бороться с лишним весом самостоятельно. Сидела на диетах, но все равно срывалась, — рассказала Екатерина.

Вскоре у Екатерины началась апатия, стала еще больше сидеть дома и есть еще больше. Девушка решила обратиться к психотерапевту, чтобы выяснит причину происходящего.

— Пришла лечиться от хандры и депрессии, а в результате сбросила вес, — говорит девушка.

Сейчас вес Кати 78 килограмм. Девушка не думает на этом останавливаться. В планах — сбросить еще 5-6 лишних кило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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