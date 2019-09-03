2019-09-03T08:32:21+03:00
Общество

В АО «РЭС» поздравили первоклассников с Днем знаний

До конца 2018 года запланировано проведение уроков электробезопасности более чем в 800 учебных заведениях
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Ребятам, впервые переступающим порог школы, вручили «Набор первоклассника».Ребятам, впервые переступающим порог школы, вручили «Набор первоклассника».
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Ежегодно в акционерном обществе «Региональные электрические сети» поддерживают добрую традицию - поздравлять первоклассников из числа детей сотрудников с Днем знаний. Мероприятие проводится при неизменной поддержке первичной профсоюзной организации Общества.

В этом году в большинстве школ торжественные линейки состоялись 2 сентября, поэтому и подарки от АО «РЭС» первоклашки получили именно в этот день. Ребятам, впервые переступающим порог школы, вручили «Набор первоклассника» с пожеланием успехов в учебе и хорошего настроения. Вместе с подарками детям раздали красочные листовки, которые напоминают о правилах безопасного поведения с электричеством и рациональном использовании электроэнергии.

АО «РЭС» поздравляет всех учащихся с началом нового учебного года и обращает внимание педагогов и родителей на актуальную проблему предупреждения детского электротравматизма. А уже в сентябре энергетики возобновят проведение уроков электробезопасности в городских и сельских школах Новосибирской области. Всего до конца 2018 года запланировано проведение занятий более чем в 800 учебных заведениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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