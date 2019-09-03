2019-09-03T08:22:49+03:00
Общество

«Понизился сахар в крови»: летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Якутии

Самолет, летевший из Хабаровска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Нерюнгри
Надежда ЯРКОВА
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Одному из пассажиров стало плохо - понизился сахар в крови.Одному из пассажиров стало плохо - понизился сахар в крови.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Инцидент произошел сегодня утром, 3 сентября. Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Нерюнгри из-за пассажира, которому стало плохо.

— Самолет Airbus A320 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс в Новосибирск из Хабаровска, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нерюнгри. Это произошло из-за пассажира, которому стало плохо, — рассказала КП - Новосибирск начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

Самолет приземлился в Нерюнгри в 9:20 утра. На борту самолета было 155 пассажиров.

— Одному из них - 65 -летнему мужчине стало резко плохо. У него понизился сахар в крови. Ему сделали инъекцию, — уточнила Ольга Мироненко.

После того, как состояние пассажира улучшилось, самолет продолжил свое движение по маршруту. Из аэропорта Нерюнгри он улетел в 10:20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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