Под Новосибирском мотоцикл врезался в иномарку: погиб водитель
Вечером второго сентября в Черепановском районе произошла серьезная авария: байкер врезался в иномарку.
- 35-летний водитель «Тойоты Виста» поворачивал к дому на улице Спирякова, мотоциклись на красном Kawasaki ехал по той же полосе, что и иномарка, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - В результате столкновения 37-летний мотоциклист погиб.
Сейчас полицейские пытаются разобраться в обстоятельствах ДТП, а так же проводят доследственную проверку. Пока официально не объявлено, кто является виновником ДТП. Однако выяснилась одна важная деталь:
- При проверке по базам данных ГИБДД выяснилось, что погибший мотоциклист был лишен права управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.
О состоянии водителя, который в момент аварии был за рулем «Тойоты», на данный момент ничего не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU