2019-09-03T08:13:54+03:00
Происшествия

Под Новосибирском мотоцикл врезался в иномарку: погиб водитель

Полиция проводит проверку по смертельному ДТП
Владимир ПТАШНИК
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Байкер, который ехал на красном мотоцикле, погиб. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.Байкер, который ехал на красном мотоцикле, погиб. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.
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Вечером второго сентября в Черепановском районе произошла серьезная авария: байкер врезался в иномарку.

- 35-летний водитель «Тойоты Виста» поворачивал к дому на улице Спирякова, мотоциклись на красном Kawasaki ехал по той же полосе, что и иномарка, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - В результате столкновения 37-летний мотоциклист погиб.

Сейчас полицейские пытаются разобраться в обстоятельствах ДТП, а так же проводят доследственную проверку. Пока официально не объявлено, кто является виновником ДТП. Однако выяснилась одна важная деталь:

- При проверке по базам данных ГИБДД выяснилось, что погибший мотоциклист был лишен права управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

О состоянии водителя, который в момент аварии был за рулем «Тойоты», на данный момент ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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