2019-09-03T07:28:44+03:00
Общество

Сотовые телефоны в меде и наушники в шоколаде: новосибирским заключенным пытались передать «запрещенку» в посылке

Подозрительные вещества в посылке учуяла служебная собака
Надежда ЯРКОВА
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В банке с медом оказалось двойное дно, где был спрятан телефон и сим-карты. Фото: 54.fsin.su.В банке с медом оказалось двойное дно, где был спрятан телефон и сим-карты. Фото: 54.fsin.su.
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В колонии рассказали о хитростях, на которые идут новосибирцы, чтобы передать заключенным вещи и даже наркотики.

— Сотрудники исправительной колонии №13 во время досмотра посылки для одного из осужденных, в банке с медом нашли сотовый телефон, 19 сим-карт и беспроводные наушники. Для того, чтобы спрятать все эти предметы в банке было сделано двойное дно. Для передачи наушников был использован пластилин и упаковка популярного шоколадного батончика, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

В другой посылке для одного из осужденных в двух полиэтиленовых пакетах с сухим молоком нашли вещество бежевого цвета в мелких крупицах, предположительно наркотическое. Его обнаружила на досмотре служебная собака. Вещество было передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы и проверки.

— Также на территории рядом с лечебно-исправительным учреждением №10 ночью были задержаны двое мужчин. При личном досмотре с применением служебной собаки у одного из них был изъят полимерный сверток с предположительно наркотическим веществом, — отметили в ведомстве.

Задержанные вместе с изъятым у них веществом также были переданы в руки правоохранителей.

В шоколадном батончике нашли беспроводные наушники. Фото: 54.fsin.su.

В шоколадном батончике нашли беспроводные наушники. Фото: 54.fsin.su.

ИСТОЧНИК KP.RU

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