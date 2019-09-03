Допускает ли церковь осознанный отказ от детей?

СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-03T06:34:14+03:00

Некоторые пары могут прожить до глубокой старости, так и не заведя детей, которым могли бы передать свои знания и опыт.

Осознанный отказ от детей - добровольный выбор каждого человека, но он имеет свои последствия. На эту тему дает наставления протоиерей Андрей Федоров.

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Чайлдфри, в переводе «свободный от детей» - отсутствие детей и сознательное нежелание когда-либо иметь их. Движение чайлдфри возникло в 40-х годах прошлого века в Калифорнии (США), где впервые женщины открыто заявляли, что не желают быть матерями и не считают, что материнство - это предназначение женщины. Вскоре идею подхватили во всем мире, в том числе и в России. Интересно, что ранее дети считались привилегией, а те, кто не мог их иметь, считали это большим горем.

Священники утверждают, что сейчас зачастую ребенок становится игрушкой в руках взрослого: хочу - имею, не хочу - не имею.

Протоиерей Андрей Федоров считает необходимым наставить мужа и жену, чтобы они подходили к этому вопросу правильно, не нарушая Божью волю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728249" frameborder="0"></iframe> Чайлдфри - это грех?.

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