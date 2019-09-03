2019-09-03T06:21:26+03:00
Происшествия

Водитель такси устроил аварию, решив развернуться в неположенном месте: пассажир в больнице

У пострадавшего в аварии пассажира подозрение на сотрясение мозга
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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На месте ДТП работали "скорая" и комиссары.На месте ДТП работали "скорая" и комиссары.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня утром, 3 сентября в Железнодорожном районе Новосибирска произошло очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси».

— На улице Нарымская водитель такси решил развернуться на месте разрыва разделительной полосы, и во время выполнения маневра, не пропустил «Тайоту Камри», решив перед ней проскочить. В итоге «Тайота» врезалась в «Киа Рио», — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Водитель "Тойоты" от госпитализации отказался. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель "Тойоты" от госпитализации отказался.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По словам очевидца, участникам аварии потребовалась медицинская помощь. После осмотра водитель «Камри» отказался от госпитализации, а пассажира такси увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

«Киа Рио» в аварии пострадал задний бампер, заднее правое крыло и колесо, а водителю «Тайоты» придется ремонтировать всю фронтальную часть автомобиля.

Машина такси получила незначительные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Машина такси получила незначительные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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