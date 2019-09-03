2019-09-03T05:27:46+03:00
Общество

Фу, как некультурно: жительницу Академгородка возмутили баки с мусором на газоне

Контейнеры с мусором давно переполнены, но их никто не торопится вывозить
Надежда ЯРКОВА
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Жительницу Академгородка возмутили мусорные баки, которые стоят на газоне.Жительницу Академгородка возмутили мусорные баки, которые стоят на газоне.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Жительница Советского района Новосибирска рассказала о горах мусора, который складируют рядом с полными баками в Академгородке.

— Пластиковые баки под мусор установили прямо на газон. При этом ни площадки, ни ограждения так и не торопятся установить. Вокруг полная антисанитария, жители должны платить повышенные тарифы и терпеть этот беспредел, — поделилась своим возмущением подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Девушка отметила, что такая нерадостная картина наблюдается в Академгородке, на улице Золотодолинская 5, Морском проспекте, 1и на улице Академическая, 4.

Пользователи соцсетей, как ни странно, придерживаются другого мнения на этот счет. Они считают, что горожане сами виноваты, складывая мусор рядом с контейнерами. Вот что они пишут об этом:

— Нет баков — плохо, поставили — снова плохо. Вам прямо не угодить.

— Сами же и мусорите рядом с баками, и здесь вам никто не виноват.

— И так сойдет, — замечают некоторые.

Мусор из контейнеров не вывозят и жители складывают горы отходов рядом. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мусор из контейнеров не вывозят и жители складывают горы отходов рядом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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