Фу, как некультурно: жительницу Академгородка возмутили баки с мусором на газоне
Жительница Советского района Новосибирска рассказала о горах мусора, который складируют рядом с полными баками в Академгородке.
— Пластиковые баки под мусор установили прямо на газон. При этом ни площадки, ни ограждения так и не торопятся установить. Вокруг полная антисанитария, жители должны платить повышенные тарифы и терпеть этот беспредел, — поделилась своим возмущением подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Девушка отметила, что такая нерадостная картина наблюдается в Академгородке, на улице Золотодолинская 5, Морском проспекте, 1и на улице Академическая, 4.
Пользователи соцсетей, как ни странно, придерживаются другого мнения на этот счет. Они считают, что горожане сами виноваты, складывая мусор рядом с контейнерами. Вот что они пишут об этом:
— Нет баков — плохо, поставили — снова плохо. Вам прямо не угодить.
— Сами же и мусорите рядом с баками, и здесь вам никто не виноват.
— И так сойдет, — замечают некоторые.
Мусор из контейнеров не вывозят и жители складывают горы отходов рядом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU