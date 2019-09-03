Брал все, что лежит в коридоре: новосибирец пойдет под суд за ночные кражи

СЕГОДНЯ 03:16 2019-09-03T03:23:26+03:00

Мужчина пользовался забывчивостью хозяев квартир закрывать их на ночь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новосибирске в суд направлено уголовное дело о многочисленных квартирных кражах, совершенных местным жителем.

— Мужчина занимался квартирными кражами с февраля по май 2019 года. Свои преступления он совершал в разных районах города. Он заходил в подъезды многоквартирных домов и дергал ручки входных дверей. Пользуясь тем, что кто-то из жильцов забывал закрыть входные двери, мужчина проникал в квартиры и похищал ценное имущество, расположенное в коридоре квартир, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Вскоре подозреваемого установили и задержали. В отношении него избрана мера пресечения — заключение под стражу.

— Во время следствия он добровольно возместил материальный ущерб потерпевшим, — отметили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело по обвинению в совершении 8 преступлений по статье — квартирные кражи, направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU