Стало известно, сколько сибиряков заразились ВИЧ в 2019 году

СЕГОДНЯ 20:10 2019-09-02T20:10:27+03:00

Особенно следить за своим здоровьем стоит тем, у кого в роду были ВИЧ-инфицированные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оказалось, что инфекция может попасть в организм даже во время маникюра или в кресле у косметолога

Изменить размер текста: A A

В Министерстве здравоохранения НСО корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, сколько в Новосибирской области было зарегистрировано ВИЧ-инфецированных людей за период 2019 года и каким образом можно заразиться этой болезнью.

— Всего за 7 месяцев 2019 года в Новосибирской области было зарегистрировано 42240 случаев заболевания ВИЧ, — рассказали КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения НСО. — Из них 25448 — мужчин и 16792 женщины. За данный период наблюдения ВИЧ-инфекция перешла в стадию СПИД у 7,2% людей из числа всех зарегистрированных.

Как утверждают в министерстве, основная причина регистрации заболевания уже на стадии СПИДа — это позднее обращение за медицинской помощью. Специалисты уверяют, что нужно следить за своим здоровьем, особенно, если вы, теоретически, можете находиться в группе риска.

— Чаще всего, ВИЧ передается от человека к человеку контактным путем, во время полового акта или контакта слизистой или раневой оболочкой с зараженной кровью, — сообщили в министерстве. — Или искусственными методами во время медицинских процедур, таких как, к примеру, переливание крови или пересадка органов, а также этой болезнью можно заразиться при различных процедурах, предполагающих уколы (если оборудовании недостаточно стерильно). Заразиться ВИЧ можно даже в маникюрном салоне или на сеансе у косметолога, если мастер плохо обрабатывает свои инструменты.

Еще ВИЧ-инфекция передается по наследству от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Поэтому, в первую очередь, проверить себя на наличие инфекции следует тем, у кого в роду были носители этой болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU