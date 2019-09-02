2019-09-02T20:10:27+03:00
Общество

Стало известно, сколько сибиряков заразились ВИЧ в 2019 году

Оказалось, что инфекция может попасть в организм даже во время маникюра или в кресле у косметолога
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Особенно следить за своим здоровьем стоит тем, у кого в роду были ВИЧ-инфицированные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВОсобенно следить за своим здоровьем стоит тем, у кого в роду были ВИЧ-инфицированные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Министерстве здравоохранения НСО корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, сколько в Новосибирской области было зарегистрировано ВИЧ-инфецированных людей за период 2019 года и каким образом можно заразиться этой болезнью.

— Всего за 7 месяцев 2019 года в Новосибирской области было зарегистрировано 42240 случаев заболевания ВИЧ, — рассказали КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения НСО. — Из них 25448 — мужчин и 16792 женщины. За данный период наблюдения ВИЧ-инфекция перешла в стадию СПИД у 7,2% людей из числа всех зарегистрированных.

Как утверждают в министерстве, основная причина регистрации заболевания уже на стадии СПИДа — это позднее обращение за медицинской помощью. Специалисты уверяют, что нужно следить за своим здоровьем, особенно, если вы, теоретически, можете находиться в группе риска.

— Чаще всего, ВИЧ передается от человека к человеку контактным путем, во время полового акта или контакта слизистой или раневой оболочкой с зараженной кровью, — сообщили в министерстве. — Или искусственными методами во время медицинских процедур, таких как, к примеру, переливание крови или пересадка органов, а также этой болезнью можно заразиться при различных процедурах, предполагающих уколы (если оборудовании недостаточно стерильно). Заразиться ВИЧ можно даже в маникюрном салоне или на сеансе у косметолога, если мастер плохо обрабатывает свои инструменты.

Еще ВИЧ-инфекция передается по наследству от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Поэтому, в первую очередь, проверить себя на наличие инфекции следует тем, у кого в роду были носители этой болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одиннадцать освобожденных из тюрьмы в Новосибирске не захотели проверяться на туберкулез
Ждут новой трагедии? Дети гуляют по стройке, где под обломками стены погибли трое рабочих
Проверка на честность: новосибирцы не побоялись оставить вещи на продажу и деньги без присмотра
Суд вынес приговор сотруднику НГУ за ошибку, из-за которой университет потерял 21 миллион
До слез: школьники отказались от букета учителю ради больного мальчика
Ребенок попал в больницу: автомобилист сбил мальчика на самокате
Сотрудники полиции скрутили педофила на ОбьГЭСе
Полицейские поймали подозреваемого: стали известны подробности убийства сибиряка на улице Ватутина
«Схватил мальчика и потащил за гаражи»: на ОбьГЭСе появился педофил
Следователи взялись за росгвардейца, избившего мужчину
Губернатор Андрей Травников поздравил юных новосибирцев с началом учебного года
Не толстенький, а кость широкая: спасатели помогли котику, чья лапа застряла в батарее
Не удержался от соблазна: 15-летний школьник украл из машины портмоне с деньгами
Тесный контакт: в вольере с ламами убрали решетки
50 автобусов и 24 троллейбуса: в Новосибирске составили план обновления городского автопарка
Tele2 гарантирует жителям Новосибирска лучшую цену