Одиннадцать освобожденных из тюрьмы в Новосибирске не захотели проверяться на туберкулез

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-02T20:02:17+03:00

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По данным прокуратуры Новосибирской области, одиннадцать новосибирцев из Болотнинского района, которых освободили от заключения, не прошли профилактический медицинский осмотр.

Согласно федеральным законам «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», в течение первых двух лет освобожденные обязаны проходить обследование два раза в год.

— В целях предотвращения нежелательных последствий для населения района, прокуратура направила в Болотнинский районный суд одиннадцать исков, в которых потребовала обязать ответчиков пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза, — говорят в прокуратуре.

Четверо из них добровольно согласились пройти осмотр, остальных пришлось обязать это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU