Проверка на честность: новосибирцы не побоялись оставить вещи на продажу и деньги без присмотра
Сибирячка выложила пост в интернете, в котором рассказала о «ярмарке небывалой щедрости». Возле Первомайского сквера некто установил торговый стенд, на котором выложил школьные принадлежности и детские вещи: канцелярию, органайзеры, рюкзаки и форму. Хозяина вещей рядом не оказалось.
Инструкция простая: берете что-то, оплачиваете по указанной цене, если надо, берете сдачу из банки. Фото: Карина Кремнева.
Автор поста удивилась смелости человека, который оставил вещи и деньги для сдачи без присмотра:
— Новосибирцы — честные люди, даже воровать не собираются. А вы бы взяли себе что-нибудь?
Люди обсудили «честный-стенд»: кто-то похвалил идею, другие же посмеялись над увиденным.
— Молодцы, кто придумал! Хорошо, что есть добрые и честные люди.
— Организаторы по любому рядом стоят, наблюдают.
— Это может быть «социальным экспериментом», — предполагают некоторые.
ИСТОЧНИК KP.RU