Проверка на честность: новосибирцы не побоялись оставить вещи на продажу и деньги без присмотра

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-02T19:37:57+03:00

По словам автора, стенд никто не сторожил. Фото: Карина Кремнева.

Неизвестные оставили коробки с вещами и ценниками

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Сибирячка выложила пост в интернете, в котором рассказала о «ярмарке небывалой щедрости». Возле Первомайского сквера некто установил торговый стенд, на котором выложил школьные принадлежности и детские вещи: канцелярию, органайзеры, рюкзаки и форму. Хозяина вещей рядом не оказалось.

Инструкция простая: берете что-то, оплачиваете по указанной цене, если надо, берете сдачу из банки. Фото: Карина Кремнева.

Автор поста удивилась смелости человека, который оставил вещи и деньги для сдачи без присмотра:

— Новосибирцы — честные люди, даже воровать не собираются. А вы бы взяли себе что-нибудь?

Люди обсудили «честный-стенд»: кто-то похвалил идею, другие же посмеялись над увиденным.

— Молодцы, кто придумал! Хорошо, что есть добрые и честные люди.

— Организаторы по любому рядом стоят, наблюдают.

— Это может быть «социальным экспериментом», — предполагают некоторые.

ИСТОЧНИК KP.RU