Суд вынес приговор сотруднику НГУ за ошибку, из-за которой университет потерял 21 миллион

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-02T19:08:22+03:00

Это произошло три года назад. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Советский районный суд принял решение по делу 47-летнего Андрея Осипова, из-за которого три года назад НГУ потерял 21 миллион рублей. Мужчина занимал должность проректора по материально-техническому развитию.

Обвиняемый не уследил за ремонтом общежитий НГУ: подрядчик недовыполнил свою работу, а Осипов подписал документ, подтверждающий обратное.

В итоге, суд приговорил «невнимательного» мужчину к 10 месяцам исправительных работ с удержанием заработной платы на 15%. Из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности Осипова освободили от установленного приговора.

— В пользу автономного образовательного учреждения суд взыскал с Осипова всю сумму причиненного преступлением ущерба, — говорят в прокуратуре Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU