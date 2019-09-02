Сотрудники полиции скрутили педофила на ОбьГЭСе

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-02T15:26:05+03:00

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Полиции удалось задержать подозреваемого в педофилии мужчину в микрорайоне ОбьГЭС. Напомним, ранее новосибирцы писали в соцсетях, что беспокоятся за своих детей, поскольку в их районе появился подозрительный мужчина. Местные жители также сообщали, что он уже пытался надругаться над одним ребенком, затащив его за гаражи, но мальчику в последний момент удалось вырвать и убежать домой, где он рассказал о произошедшем родителям. После этого сибиряки написали заявление в полицию, правоохранители тут же начали поиски педофила.

— Удалось задержать мужчину сегодня днем в микрорайоне ОбьГЭС, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — С очень большой вероятностью это именно тот самый человек, которого мы ищем, практически «железно», что это он.

В настоящее время, правоохранители выясняют детали случившегося. Комсомольская правда следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU