2019-09-02T14:00:43+03:00
Происшествия

Полицейские поймали подозреваемого: стали известны подробности убийства сибиряка на улице Ватутина

Тело погибшего мужчины обнаружили новосибирцы во дворе жилого дома
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы обнаружили во дворе жилого дома труп мужчины. Фото: "Инцидент Новосибирск"Новосибирцы обнаружили во дворе жилого дома труп мужчины. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Днем, 2 сентября, во дворе жилого дома номер 16 на улице Ватутина в Ленинскоим районе города Новосибирска местные жители обнаружили труп мужчины. Сибиряки решили сразу же вызвать полицию.

— Во дворе дома было обнаружено тело 32-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Также в Следственном комитете сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать подозреваемого в убийстве. В настоящее время продолжают устанавливаться обстоятельства произошедшего.

Также, подписчики паблика Вконтакте «Инцидент Новосибирск» опубликовали фотографии с места случившегося и рассказали, что на данный момент, тело погибшего уже увезли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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