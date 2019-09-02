«Схватил мальчика и потащил за гаражи»: на ОбьГЭСе появился педофил

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-02T13:05:45+03:00

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В соцсетях новосибирцы обеспокоены случаями появления подозрительного мужчины в микрорайоне ОбьГЭС. Сибиряки опасаются, что он может оказаться педофилом.

— У нас уже пытались изнасиловать одного мальчика, — написали взволнованные жители города в паблике «На ОбьГЭСе(Новосибирск)». — Мужчина предложил ребенку деньги, а потом схватил его и потащил за гаражи. Слава богу, что мальчику все же удалось вырваться и убежать домой. Он потом все маме рассказал. Родители, держите детей при себе! Расскажите им об этой опасности.

Новосибирцы утверждают, что уже написали заявление в полицию, в скором времени сотрудники правоохранительных органов пообещали просмотреть записи с камер видеонаблюдения с соседнего СТО на улице Часовая.

— Полиция сейчас действительно уже начала работу, они уже обошли все гаражи и все ближайшие дворы, причем, вместе с ребенком, — пишут новосибирцы.

ИСТОЧНИК KP.RU