Следователи взялись за росгвардейца, избившего мужчину
В Новосибирске Следственный комитет проводит проверку по факту причинения сотрудником Росгвардии телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе. Поводом для такого повышенного внимания к этому инциденту стали многочисленные публикации в Средствах массовой информации, рассказывающие о произошедшем. Как следует из сообщений СМИ, сотрудник Росгвардии подошел к мужчине, сильно ударил его в лицо и повалил прямо на дорогу. В интернете также появилось видео случившегося с камеры наблюдения, которое бурно обсуждали пользователи соцсетей.
— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска по данному делу проводится уголовно-процессуальная проверка по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Процессуальное решение будет принято исходя из результатов, полученных после проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU