Следователи взялись за росгвардейца, избившего мужчину

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-02T11:47:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске Следственный комитет проводит проверку по факту причинения сотрудником Росгвардии телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе. Поводом для такого повышенного внимания к этому инциденту стали многочисленные публикации в Средствах массовой информации, рассказывающие о произошедшем. Как следует из сообщений СМИ, сотрудник Росгвардии подошел к мужчине, сильно ударил его в лицо и повалил прямо на дорогу. В интернете также появилось видео случившегося с камеры наблюдения, которое бурно обсуждали пользователи соцсетей.

— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска по данному делу проводится уголовно-процессуальная проверка по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Процессуальное решение будет принято исходя из результатов, полученных после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU