2019-09-02T11:04:52+03:00
Общество

Не толстенький, а кость широкая: спасатели помогли котику, чья лапа застряла в батарее

Котику повезло, что батареи пока не горячие и он не получил ожог
Надежда ЯРКОВА
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Лапка котика застряла в батарее - ему понадобилась помощь спасателей. Фото: МАСС.Лапка котика застряла в батарее - ему понадобилась помощь спасателей. Фото: МАСС.
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 1 сентября в Дзержинском районе. Спасатели помогли упитанному котику, попавшему лапой в «ловушку».

— В 11:25 на телефон оперативного дежурного позвонила женщина. Она попросила о помощи для ее кота. Сибирячка рассказала, что ее домашний любимец засунул лапу между секциями батареи отопления и не может никак вытащить ее обратно. По указанному адресу на улицу Гоголя выехал оперативный экипаж спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели были на месте через 10 минут. До их прибытия женщина как могла, поддерживала довольно увесистого кота, который застрял одной лапой в батарее отопления. Котику повезло, что отопление в квартирах пока не включено и он не получил ожог.

— При помощи монтажки, спасатели немного раздвинули пластины батареи и освободили лапу животного. Вся спасательная операция заняла около минуты, — отметили в ведомстве.

Хозяйка животного поблагодарила спасателей за оказанную помощь и за отзывчивость к попавшему в беду коту.

Чтобы вытащить лапку, спасателям понадобилось около минуты. Фото: МАСС.

Чтобы вытащить лапку, спасателям понадобилось около минуты. Фото: МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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