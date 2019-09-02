Не удержался от соблазна: 15-летний школьник украл из машины портмоне с деньгами
В Новосибирске полицейские раскрыли кражу из машины — воришкой оказался ранее не судимый 15-летний парень.
— Малоприятный для автовладельца инцидент произошел 28 августа в Дзержинском районе. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, разбив стекло, украл из припаркованной во дворе на улице Доватора машины, портмоне. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Чуть позже полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался ранее не судимый 15-летний подросток.
Возбуждено уголовное дело по статье — кража. В отношении подростка избрана мера принуждения — обязательства о явке. Проводится дальнейшее расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU