2019-09-02T10:26:55+03:00
Происшествия

Не удержался от соблазна: 15-летний школьник украл из машины портмоне с деньгами

Подросток разбил стекло в припаркованном во дворе автомобиле и украл портмоне с деньгами
Надежда ЯРКОВА
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Подросток попался на краже кошелька из машины.Подросток попался на краже кошелька из машины.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске полицейские раскрыли кражу из машины — воришкой оказался ранее не судимый 15-летний парень.

— Малоприятный для автовладельца инцидент произошел 28 августа в Дзержинском районе. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, разбив стекло, украл из припаркованной во дворе на улице Доватора машины, портмоне. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Чуть позже полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался ранее не судимый 15-летний подросток.

Возбуждено уголовное дело по статье — кража. В отношении подростка избрана мера принуждения — обязательства о явке. Проводится дальнейшее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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