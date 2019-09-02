Тесный контакт: в вольере с ламами убрали решетки

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-02T09:30:11+03:00

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Новосибирский зоопарк продолжает эксперимент по отказу от решеток. В июне этого года, таким образом, поменяли ограждение вольера, в котором живут пони. Часть решетки убрали, заменив ее деревянной изгородью. Это сделало вольер визуально открытым, а у посетителей теперь есть возможность наблюдать за животными без каких-либо помех.

— Таким же образом было решено сделать и в вольерах, где живут ламы и верблюды. На этой неделе с одной стороны вольера для лам убрали решетки. Вместо металлических конструкций теперь появилась изгородь из пней, коряг и веток. Убирали металлические ограждения постепенно, чтобы животные привыкали. Сейчас также постепенно мы убираем решетки в вольере верблюдов, — рассказали в новосибирском зоопарке.

В зоопарке отметили, что кроме деревянной изгороди в вольере установлена система «электронный пастух», которая следит за животными.

Теперь за ламами будет удобнее наблюдать посетителям. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

ИСТОЧНИК KP.RU