50 автобусов и 24 троллейбуса: в Новосибирске составили план обновления городского автопарка

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-02T09:07:43+03:00

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил губернатору Андрею Травникову программу развития городского общественного транспорта на ближайшие годы. Глава региона одобрил и поддержал инициативу.

На данный момент в городе насчитывается 158 маршрутов, из них 79 — автобусных, 14 — троллейбусных, 11 — трамвайных и 54 — маршрутного такси. Основная идея предложенной программы заключается в том, чтобы организовать маршруты на базе электрички, метрополитена и трамвая. К этому добавятся автобусные и троллейбусные, а также будут придуманы подвозящие маршруты. Все они будут связаны между собой транспортно-пересадочными узлами.

— Мы обсудили объем обновления общественного транспорта на ближайшие четыре года. Только автобусов нам нужно покупать по 100 штук в год. Примерно также с троллейбусами и трамваями. Договорились искать возможности для финансирования этой концепции, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Для решения этого вопроса вначале необходимо купить 50 городских автобусов на газомоторном топливе, что позволит снизить траты на топливо и ремонт. Их планируют приобрести за счет субсидии Минпромторга. Первые новые автобусы выйдут на маршруты № 7, 23, 36, 45, 88. Таким образом, обновится подвижной состав в рамках проекта «Академгородок 2.0».

Губернатор также считает, что закупка автобусов позволит заметно расширить маршрутную сеть, расконсервировать производственные площадки ПАТП-4, а также увеличить перевозки в Советском, Кировском, Ленинском районах. Помимо всего, это повысит качество услуг в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

— Следующая составляющая программы — обновление троллейбусного и трамвайного парка. На первом этапе необходимо закупить 24 троллейбуса с большим автономным ходом. Таким образом, решится проблема выезда для жителей микрорайонов «Новомарусино», «Дивногорский», «Южно-Чемской». Запуск маршрута № 29 позволит перевозить до 3,6 миллионов человек в год. Дальнейшая закупка троллейбусов позволит продлить маршруты № 7, 13, 36, 26, 8, 5, — подчеркнул Травников.

Кроме того, программа позволит постепенно поменять всю маршрутную сеть в городе. Так в планах уменьшить дублирующие, а также создать магистральные и подвозящие маршруты. Приоритет будет отдан общественному транспорту, для этого необходимо обособить трамвайные пути, установить мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД на трамваях и троллейбусах.

Также в планах — обновление подвижного состава автобусами большой вместимости, где будет применяться регулируемый тариф. На всех видах транспорта будет активно использоваться сетевой тариф, позволяющий экономить 25-50 % от затрат на поездку при пересадке. Все эти изменения планируется провести в ближайшие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU