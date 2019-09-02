2019-09-02T08:37:45+03:00
Умные вещи

Tele2 гарантирует жителям Новосибирска лучшую цену

Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, запускает рекламную кампанию «Гарантия лучшей цены». Она направлена на поддержку выгодного по цене и наполнению тарифного предложения
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В Новосибирске Tele2 продвигает тариф «Мой онлайн», который теперь подстраивается под потребности клиента.В Новосибирске Tele2 продвигает тариф «Мой онлайн», который теперь подстраивается под потребности клиента.
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При помощи роликов на ТВ и ярких баннеров на главных улицах Новосибирска Tele2 рассказывает жителям о тарифах с гарантией лучшей цены и бесплатных возможностях, которые доступны клиентам оператора.

Так, в Новосибирске Tele2 продвигает тариф «Мой онлайн», который теперь подстраивается под потребности клиента. Стартовые условия тарифа таковы: за 300 рублей в месяц пользователи получают 20 Гб интернет-трафика и 400 минут на все мобильные номера региона. При этом через 25 дней система «умный тариф» в личном кабинете предложит абоненту индивидуальные параметры без изменения абонентской платы. Важно, что клиент сам принимает решение, согласиться ли на новые условия.

Кроме того, компания включила Instagram в пакет соцсетей и мессенджеров (дополнительно к VK, FB, WhatsApp, «Там-там») с нетарифицируемым интернет-трафиком. При помощи бесплатного сервиса «Делись ГБ» пользователи получили возможность переводить гигабайты клиентам Tele2 всей страны. Перенос неизрасходованных пакетов минут и трафика на следующий месяц стал доступен и новым абонентам при подключении к Tele2 и переходе от другого оператора. А любители зарубежного отдыха оценят, что в пакет включены исходящие звонки из Финляндии и Черногории в Россию и один день бесплатного доступа в интернет в роуминге.

Также тариф «Мой онлайн» по-прежнему включает бесплатные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не уменьшают пакет минут, возможность при нулевом или отрицательном балансе пользоваться WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс».

По данным исследования, проведенного ООО «Areнтство мapкетинговых решений ФДФ» 18 июля 2019 года, в регионах, где Tele2 оказывает услуги мобильной связи, компания воспринимается как оператор с самыми низкими ценами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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