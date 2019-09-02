Пожар в роддоме: три десятка мамочек и акушерок эвакуировались на улицу

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-02T07:52:31+03:00

Во время пожара в роддоме никто не пострадал. Фото: Виктория МИНАЕВА

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Из-за пожара на крыше роддома, из здания эвакуировались около трех десятков человек, включая персонал.

— Пожар случился в воскресенье, 1 сентября в 15:40. Произошло возгорание на кровле родильного дома №7 на проспекте Героев Революции, 4. На момент прибытия первых пожарных расчетов, на третьем этаже здания было незначительное задымление. До прибытия пожарных, с третьего этажа самостоятельно эвакуировались 28 человек. Пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате пожара на кровле в межпанельном шве огнем повреждена пакля и монтажная пена. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем во время проведения кровельных работ.

— Рабочие проводили кровельные работы, и по их неосторожности произошло возгорание, которое они сами же ликвидировали, используя подручные средства для тушения, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU