«День знаний испорчен»: перед праздничной линейкой школьника обманули с букетом
Житель Новосибирска пожаловался, что в первый класс его ребенок вынужденно пошел без букета цветов.
— За неделю заказали букет цветов по адресу Владимировская, 1. Внесли оплату, магазин работает давно, поэтому опасений не было. Линейка в 10:00 утра, мы подошли к 9:00. Все закрыто. Стучали, звонили полчаса. Телефоны все отключены, страница в соцсетях заблокирована. По итогу: ребенок плачет, День знаний испорчен, — поделился своим возмущением в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.
Пользователи соцсетей тут же стали активно обсуждать увиденное, делясь своими воспоминаниями о школьных линейках. Вот что они пишут:
— Мне кажется, ребенок плачет просто потому, что учебный год начался.
— Я плакал на 1 сентября и с цветами в руках.
— По-моему, суть 1 сентября не в цветах.
— Так-то положено с цветами, ребенку не хочется быть белой вороной и учителя не поздравить, — вступается один из комментаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU