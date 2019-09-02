«День знаний испорчен»: перед праздничной линейкой школьника обманули с букетом

СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-02T07:27:33+03:00

Букет для учителя заказали за неделю вперед, а когда пришли забирать, цветочный магазин оказался закрыт

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Житель Новосибирска пожаловался, что в первый класс его ребенок вынужденно пошел без букета цветов.

— За неделю заказали букет цветов по адресу Владимировская, 1. Внесли оплату, магазин работает давно, поэтому опасений не было. Линейка в 10:00 утра, мы подошли к 9:00. Все закрыто. Стучали, звонили полчаса. Телефоны все отключены, страница в соцсетях заблокирована. По итогу: ребенок плачет, День знаний испорчен, — поделился своим возмущением в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.

Пользователи соцсетей тут же стали активно обсуждать увиденное, делясь своими воспоминаниями о школьных линейках. Вот что они пишут:

— Мне кажется, ребенок плачет просто потому, что учебный год начался.

— Я плакал на 1 сентября и с цветами в руках.

— По-моему, суть 1 сентября не в цветах.

— Так-то положено с цветами, ребенку не хочется быть белой вороной и учителя не поздравить, — вступается один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU