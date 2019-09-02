2019-09-02T05:23:11+03:00
Дом. Семья

Маленький прилипала: соцсети повеселил малыш-мангуст, преследующий маму

Мама-мангуст уже не знает, куда деться от приставучего чада
Владимир ПТАШНИК
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Малыш- мангуст просит маму поиграть с ним. Стоп-кадр с видео: youtube.com Анна Новикова.Малыш- мангуст просит маму поиграть с ним. Стоп-кадр с видео: youtube.com Анна Новикова.
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Новосибирцев умилили попытки крошечного мангуста «подаставать» свою маму, чтобы с ней поиграть.

Анна Новикова выложила на своем канале в YouTube новое видео из Новосибирского зоопарка. На нем маленький мангуст буквально преследует свою маму, чтобы та хоть чуть-чуть с ним поиграла. Короткий ролик вызвал волну умиления среди пользователей видеохостинга.

— Маленький мангуша.

— Симпатичный мангустик, и попискивает тоже симпатично! — пишет один из комментаторов.

Впрочем, мама-мангуст явно с ними не согласна: на протяжении всего видео она пытается скрыться от надоедливого чада или просто его игнорирует. Однако малыш находит свою мать даже на крыше будки. Чтобы туда добраться, он ловко заползает по стене вольера и начинает скакать вокруг порядком уставшего родителя.

Видео заканчивается тем, что мама-мангуст не выдерживает и прыгает с крыши будки, после чего убегает от малыша. Маленький мангуст, после недолго замешательства, следует за ней.

Соцсети повеселил малыш-мангуст, преследующий маму.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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