«Это Моисей по-современному»: новосибирцев рассмешила машина, припаркованная посреди воды

СЕГОДНЯ 04:29 2019-09-02T04:30:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Бугринским мостом в Новосибирске можно было наблюдать любителя необычного отдыха, заехавшего на середину водоема на машине.

— Пожалуй, есть только два классических вопроса: как и зачем?- подписал приславший фото в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме» подписчик.

На кадрах видно, что машина оказалась посреди воды и довольно далеко от берега. Благо, судя по колесам, которые не совсем скрыло, там не очень глубоко.

Пользователи соцсетей тут же стали строить догадки и делится предположениями, как, а главное — зачем, машина могла оказаться там. Вот что они пишут в комментариях:

— Чувак рыбачит в открытом море.

— Это Моисей по-современному.

— Воду сбросили, уровень поднялся очень быстро.

— Видно же, что там воды раньше не было! Куст торчит из воды, скорее всего воду реально спустили после того, как он туда встал!

— Когда максимально захотел подъехать к пляжу.

— Просто захотелось побыть одному.

— Это где? Я поехал за машиной.

По всей видимости, уровень воды в том месте неожиданно поднялся.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU