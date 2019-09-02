«Это Моисей по-современному»: новосибирцев рассмешила машина, припаркованная посреди воды
Под Бугринским мостом в Новосибирске можно было наблюдать любителя необычного отдыха, заехавшего на середину водоема на машине.
— Пожалуй, есть только два классических вопроса: как и зачем?- подписал приславший фото в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме» подписчик.
На кадрах видно, что машина оказалась посреди воды и довольно далеко от берега. Благо, судя по колесам, которые не совсем скрыло, там не очень глубоко.
Пользователи соцсетей тут же стали строить догадки и делится предположениями, как, а главное — зачем, машина могла оказаться там. Вот что они пишут в комментариях:
— Чувак рыбачит в открытом море.
— Это Моисей по-современному.
— Воду сбросили, уровень поднялся очень быстро.
— Видно же, что там воды раньше не было! Куст торчит из воды, скорее всего воду реально спустили после того, как он туда встал!
— Когда максимально захотел подъехать к пляжу.
— Просто захотелось побыть одному.
— Это где? Я поехал за машиной.
По всей видимости, уровень воды в том месте неожиданно поднялся.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU