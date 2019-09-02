Поторопился: «Лексус» устроил аварию с двумя машинами и снес ограждение на перекрестке
В воскресенье вечером, 1 сентября водитель «Лексуса» устроил ДТП с участием двух машин в Дзержинском районе Новосибирска.
— На пересечении улиц Кошурникова и Лежена водитель за рулем кроссовера Lexus RX влетел в хэтчбек Nissan. После этого он снес дорожное ограждение, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Сам "Лексус" получил незначительные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
От удара «Ниссан» развернуло, и он задел грузовую «Газель».
— Водитель «Лексуса» не захотел оформлять ДТП и предлагал пострадавшей денег на месте, — добавил очевидец.
Больше всего в аварии досталось "Ниссану".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU