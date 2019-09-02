2019-09-02T03:19:38+03:00
Происшествия

Поторопился: «Лексус» устроил аварию с двумя машинами и снес ограждение на перекрестке

Авария с участием трех машин произошла на пересечении улиц Кошурникова и Лежена
Надежда ЯРКОВА
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В аварии зацепило проезжавшую мимо "Газель".В аварии зацепило проезжавшую мимо "Газель".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В воскресенье вечером, 1 сентября водитель «Лексуса» устроил ДТП с участием двух машин в Дзержинском районе Новосибирска.

— На пересечении улиц Кошурникова и Лежена водитель за рулем кроссовера Lexus RX влетел в хэтчбек Nissan. После этого он снес дорожное ограждение, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Сам "Лексус" получил незначительные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сам "Лексус" получил незначительные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

От удара «Ниссан» развернуло, и он задел грузовую «Газель».

— Водитель «Лексуса» не захотел оформлять ДТП и предлагал пострадавшей денег на месте, — добавил очевидец.

Больше всего в аварии досталось "Ниссану". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Больше всего в аварии досталось "Ниссану".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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